Taha Akgül Gözünü Yeniden Avrupa'ya Dikti

SERHAT ZAFER - Son olarak 2016 Rio Olimpiyatları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, mayıs ayında Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan 5. kez altınla dönmenin hesaplarını yapıyor.



Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki isminin verildiği spor salonun açılışına katılmak için memleketi Sivas'a gelen Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağ ayak tarak kemiğindeki sakatlık nedeniyle ağrılarının olduğunu söyledi.



Buna rağmen Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Taha, 2012, 2013, 2014 ve 2015'te Avrupa şampiyonu olduğunu 2016'da ise fire verdiğini anlatarak, "İnşallah 2017 yılında Avrupa şampiyonluğu unvanını tekrardan almak istiyorum. Son olimpiyat şampiyonu olarak favoriyim, bütün rakiplerim bana hazırlanıyorlar. Hedefim 5. kez Avrupa şampiyonluğu, bunun için inşallah oraya gidip en iyi şekilde ülkemi temsil edeceğim." diye konuştu.



Milli sporcu, şampiyon olabilecek gücü kendinde hissettiğini ve bu yüzden Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olduğunu dile getirdi.



Güreş Milli Takımı'nın da Sırbistan'da yapılacak şampiyonaya iddialı bir şekilde hazırlandığını aktaran Taha, "8 sıklette, serbest güreşte en az 3 ya da 4 madalya bekliyorum. Takımımızın durumu gerçekten çok iyi, milletimiz bize dua etsin." ifadesini kullandı.



"3-4 ay ayaklarım yere basmadı"



Taha, olimpiyat şampiyonu olduktan sonra rehavete kapıldığını ifade ederek şunları söyledi:



"4 defa Avrupa, 2 defa dünya şampiyonu oldum hiç rehavete kapılmadım. Olimpiyat bambaşkaydı, yani spor tarihinin en büyük organizasyonu. Biraz rehavete kapıldım, özellikle antrenmanlara odaklanmada, motivasyon açısından çok sıkıntı yaşadım. 3-4 ay özellikle ayaklarım yere basmadı, diyebilirim. Şimdi tekrardan rakiplerimin bana hazırlandıklarının bilincindeyim, onlar beni yenmek için hazırlanıyorlar. O yüzden bunu düşünerek tekrar idmanlara başlamam gerektiğini biliyordum ve başladım. Üç aydır iyi çalışıyorum ve Allah'a hamdolsun durumum iyi. İnşallah, bu Avrupa şampiyonluğu ayaklarımın yere basması açısından çok önemli olacak. Olimpiyat rehavetini üzerimden attım."



"Kırkpınar'da altın kemeri alıp Sivas'a getirmek istiyorum"



Taha Akgül, Kırkpınar Yağlı Güreşleri hedefiyle ilgili, "Şu an istesem de yağlı güreşe izin vermezler. O yüzden 2020 Olimpiyatları'nda da şampiyon olup Kırkpınar'da da altın kemeri alıp Sivas'a getirmek istiyorum." diye konuştu.



Kısa vadeli hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu vurgulayan milli güreşçi, "Uzun vadeli olarak kendime bir hedef koymadım çünkü güreş ağır bir spor, sakatlık, kaza ve bela olabilir. Bu yüzden öncelikli hedefim 2020'de ikinci kez olimpiyat şampiyonu olmak. Türk spor tarihine adımı tekrardan altın harflerle yazdırmak için çalışacağım. Ülkenin benim gibi sporculara ihtiyacı var. İnşallah 2020 yılında tek altın madalya değil, 10 altın madalya alan bir Türkiye olur." açıklamasında bulundu.