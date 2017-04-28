Tadında Anadolu ve Yücita Seminer Düzenledi

Tadında Anadolu, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) işbirliği ile düzenlediği seminer ile Anadolu'nun farklı köşelerindeki üreticilerini İstanbul'da bir araya getirdi.



TAV Havalimanları Holding iştiraki olan BTA'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu mutfağının damak zenginliklerini dünyayla paylaşmayı ve kültür mirasımıza sahip çıkmayı hedefleyen Tadında Anadolu, "kültürümüzün parmak izi" olarak nitelenen coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırmak için üreticilerini teşvik ediyor. Tadında Anadolu, coğrafi işaretli ürünlerin hem Türkiye'ye hem üreticiye katkısının altını çizmek için tüm Anadolu'nun dört bir köşesindekini tedarikçilerini İstanbul'da bir araya getirerek bilgilendirdi.



Coğrafi işaretlemenin üreticilere ve Türkiye'ye faydalarına değinildiği etkinlikte konuşan BTA Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İbrahim Demir, Tadında Anadolu mağazalarında coğrafi işaret almış ürünlerden oluşan bir bölüm oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.



Demir, "2011 yılından bu yana hizmet veren Tadında Anadolu sadece ticari bir oluşum değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın da önemli bir parçası. Bu anlamda yerel üreticileri de destekliyor ve onların gelişimine katkı sağlıyoruz. Bugün Tadında Anadolu restoranlarında 60 ilden 600'e yakın yöresel ürün bulunuyor. Coğrafi işaretler konusu bizim misyonumuzla çok örtüşüyor. Yüzlerce özel ürünümüz var ve bunlardan sadece Gaziantep baklavası ve Aydın incirinin AB'den tescilli olması son derece üzücü. O yüzden bu konuyu gündeme aldık. Bu konuda farkındalık yaratmak ve kültürümüzün parmak izi olarak nitelendirilen coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmak istiyoruz. İlk adımı tedarikçilerimizi YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ile bir araya getirip onları bilgilendirerek attık. İleride Tadında Anadolu restoranlarında coğrafi işaretli ürünlerden bir bölüm oluşturmak da hedeflerimiz arasında" değerlendirmesinde bulundu.



YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ise Türkiye'de 2 bin 500 ürünün coğrafi işaret alma potansiyeli bulunduğunu, ancak bunlardan sadece 204'ünün tescil aldığını bildirdi.



Tekelioğlu, "Avrupa Birliği'nden tescil alan ürün sayımız ise sadece iki: Gaziantep baklavası ve Aydın inciri. Mayıs ayında Malatya kayısısının tescili de olacak. Ayrıca Afyon sucuğu, Afyon pastırması, İnegöl köftesi, Bayramiç beyazı ve Taşköprü sarımsağı ile Aydın kestanesinin AB coğrafi işaret tescil süreci devam ediyor. Coğrafi işaret tescili almış bir ürünün fiyatı, normal ürünün iki katına kadar çıkabiliyor. Türkiye'nin bu konuya daha çok önem vermesi gerekiyor. Üretici örgütlerimiz, bir an önce coğrafi işaretlerle ilgili tescil çabalarını artırmalı. Bununla birlikte, önümüzdeki aylarda, raflarda tescilli ürünlerimizin üzerinde coğrafi işaret logolarının yer alması da bekleniyor" ifadelerini kullandı.