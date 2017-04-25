Tadilat Yapan İşçiler Hırsız Sanıldı

ANTALYA'da çoğunlukla kuyumcuların olduğu bir iş merkezinde üç kişinin önce merdivenle görülmesi, ardından spiral makinesiyle demir kesme sesinin duyulması 'çelik kasa kesiliyor' şüphesiyle polisi harekete geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi tadilat yaptığı anlaşılınca serbest kaldı.



Olay, Muratpaşa İlçesi'nde ağırlıklı olarak kuyumcu dükkanlarının bulunduğu Kazım Özalp Caddesi üzerindeki kapalı pazarda saat 05.30'da meydana geldi. Ellerinde merdivenle kapalı pazar içerisinde gezen 3 kişiyi MOBESE kameralarından gören polis ekipleri hırsızlık yapılacağı şüphesiyle adrese çok sayıda polis ekibi yönlendirdi.



DEMİR KESME SESİ ŞÜPHEYİ KUVVETLENDİRDİ



Belirtilen adrese gelen polisler, işhanındaki dükkanların kapalı olduğunu gördü. Bir binanın en üst katında sesler duyan polis, spiral makinesiyle demir kesme sesini de duyunca hırsızlık zanlılarının çelik kasayı keserek açmaya çalıştıklarından şüphelendi. İş yerine kapıları kilitli olduğu için uzun uğraşa rağmen giremeyen polis, itfaiyeden yardım istedi.



İTFAİYE YARDIMIYLA ÇATIYA ÇIKTILAR



İtfaiye merdiveniyle iş merkezi çatısına çıkan polis, üç kişinin inşaat halindeki demir çatıda kaynak çalışması yaptıklarını gördü. Çok sayıda polisi karşısında gören 3 kişi gözaltına alındı.



45 yaşındaki Ahmet Ö., 46 yaşındaki Erol T. ve üzerinden kimlik çıkmayan Suriyeli üçüncü kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin tadilat yapan 3 işçi olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı.



- Antalya