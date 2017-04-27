Tacizcisi Olduğu İddia Ettiği Kişiyi Sosyal Medyada Paylaştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bindiği halk otobüsünde yolculuk eden bir kadın, kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği şahsı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.



Olay İzmit Akpınar Umuttepe arasında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre halk otobüsüne binen bir kadın yolcu, karşı koltuğunda oturan erkek yolcunun hareketlerinden rahatsız olmaya başladı. Elini pantolonun üzerinden cinsel organına götürerek bir takım hareketler yapan erkek yolcudan rahatsız olan kadın, şahsı cep telefonu ile görüntüledi. Yaşanan olay karşısında tedirgin olduğunu ifade eden kadın, kendisini taciz ettiği iddiasıyla şahsın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.



Tacize uğradığını iddia eden kadına destek olan bir sosyal medya gurubu da fotoğrafları paylaşarak, "Çarşamba günü Kocaeli'nde, 41 BR 828 plakalı Akpınar-TOKİ-Umuttepe güzergahındaki otobüste ismi belli olmayan bir erkek yolcu, karşısında bulunan kadın yolcuya bakarak kadın yolcuyu taciz edecek davranışlarda bulunmuştur. Bu erkek yolcuyu teşhir ediyor, yasal haklarımızın takipçisi olacağımızı duyuruyoruz" tepki gösterdi. - KOCAELİ