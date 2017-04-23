- Taciz cinayetinin sanıkları hakim karşısında



BURSA - Bursa'da kendisini taciz ettiği iddiasıyla komşusunu öldüren genç kadın ve azmettiricisi olduğu iddia edilen kocasının yargılanmasına başlandı.

Geçen eylül ayında merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi N.A. (33), kendisini taciz ettiği iddiasıyla komşusu Ü.Ş.'yi öldürdü. Namus meselesi yüzünden cinayeti işlediğini ifade eden genç kadın tutuklandı. N.A.'nın 4 yaşındaki oğlunun babasının Ü.Ş. olabileceğini söylemesi üzerine DNA testi yapıldı. Alınan kan örnekleri sonrası çocuğun anne-baba-çocuk ilişkisinin yüzde 99.9 Ü.Ş. olduğu tespit edildi.

"Uyarılarıma rağmen kendisinden kurtulamayacağımı anladım"

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan kadın ve tutuksuz yargılanan kocası ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılan N.A., "4 yıl önce terasta maktul bana zorla tecavüz etti. Bu tecavüz olayından sonra sürekli telefon açıp, kapımın önüne gelerek, olayı anlatacağını söyleyip, tehdit ediyordu. Daha sonra hamile kaldım. Oğlumun ondan olabileceğini söyledim. Ü. beni kıskanmaya başladı. Bu sebeple silah verdi. Bir kişi bir şey yaparsa gözünü kırpmadan vur dedi. Olaydan 3 gün önce evimin önüne gelip, beni kolumdan tutup arka sokağa sürükledi. Orada beni darp edip zorla bir arkadaşının evine götürüp tecavüz etti. Ü., eşime mesaj atarak, 'Sen koynunda yılan besliyorsun, o benim koynuma girdi' diye mesaj attı ve eşimle aramızda tartışma oldu. Benden ayrılır düşüncesiyle eşim beni eve kapattı. Artık bu işin bittiğini ve gelmeyeceğimi Ü.'ye söyledim. Olay gecesi yatak odamın camını tıklattı. Pencereyi açtığımda küfür etmeye başladı. Uyarılarıma rağmen kendisinden kurtulamayacağımı anladım. Evde yatağın altındaki tabancayı alıp rastgele bir el ateş ettim. Karanlıkta kaçarken arkasından iki el daha ateş ettim. Yaşadıklarım, çektiğim sıkıntılar ve çaresizliğim had safhaya gelmişti. Eşimin kesinlikle bu olayla ilgili ilişkisi yoktur. Silahtan bile haberi yoktu" dedi.

"Eşimden hiç şüphem olmadı"

Sanığın tutuksuz yargılanan kocası M.A. ise, "Olaydan üç gün öncesine kadar eşimin Ü. ile ilişkisini bilmiyordum. Eşimden hiç şüphem olmadı. Ü. bana mesaj atınca eşimi sıkıştırdım. Olaydan 1 gün önce doğruladı. Eşimi darp ettiğinden dolayı karakola gidip şikayette bulunduk. Olay anında pastanedeydim. Kesinlikle kendisini yönlendirmiş değilim. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

Müşteki yakınları ise, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(AF