Tacikistan'ın Dış Ticaret Hacmi İlk Çeyrekte 775,7 Milyon Dolar Oldu

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ilk çeyreğinde 775,7 milyon dolar oldu.



Tacikistan Devlet İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 3 ayında ülkenin dış ticaret hacmi 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,3 azalarak 775,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Tacikistan'ın ihracat hacmi ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artarak 230,1 milyon dolara ulaşırken, söz konusu artışta mineral ürünler ihracatındaki yükseliş etkili oldu.



Ülkenin ithalat hacmi ise yüzde 19,4 azalarak yılın ilk 3 ayında 545,6 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde ülkeye ithal edilen kimya sanayi, makine, teçhizat ve tıbbi cihazlar hacminde belirgin ölçüde azalma meydana geldi.



Bu yılın ilk çeyreğinde Tacikistan'ın en büyük ticari ortakları arasında 221 milyon dolar ile Rusya ilk sırada gelirken, Rusya'yı 193 milyon dolar ile Kazakistan ve 84 milyon dolar ile Çin izledi.



Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yıl 3 milyar 929,6 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.