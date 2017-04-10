Tacho & Nachos
Turkish Culinary Academy ile "Tacho & Nachos" eğitimi başlıyor.
Turkish Culinary Academy ile "Tacho & Nachos" eğitimi başlıyor.
Etkinlik Detayları
Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.
Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.
Eğitim toplam 1 gün / 3 saat sürecektir.
Crispi et taco
Crispi tavuk taco
Vejeteryan taco
Cheddar soslu nachos
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy
Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A
Başlangıç Saati : 11.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Tacho & Nachos
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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