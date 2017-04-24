Tabldot Yemek Üretimi Yapan İşletmelere Gıda Güvenilirliği ve Gıda Hijyeni Eğitimi' Gerçekleştirildi

Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından 'Tabldot Yemek Üretimi Yapan İşletmelere Gıda Güvenilirliği ve Gıda Hijyeni Eğitimi' toplantısı gerçekleştirildi.



Halk sağlığını korumayı, gıda ve yemin güvenilirliğini sağlamayı ve tüketici menfaatlerini korumayı amaçlayan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince tabldot yemek üretimi yapan işletmecilere ve çalışanlarına yönelik olarak bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Gıda Mühendisi Tancu Şahin'in sunumuyla gerçekleşen eğitimde, gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirin tümü olan gıda güvenliği zinciri hakkında bilgiler verildi. Çiftlikten sofraya kadar kopmadan devam etmesi gereken gıda güvenliği zinciri bağlamında toplantıda, gıda güvenliği için işletme çevresi, işletme hijyeni, alet-ekipman hijyeni, personel hijyeni, gıda güvenliği ve hijyeni önemi üzerinde durulurken, bir işletmenin taşıması gereken özellikler ayrıntılı olarak anlatıldı.



Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akcakaya'nın da katılım sağladığı toplantı, işletme çalışanlarının sorularının yanıtlanması ile sona erdi. - KIRKLARELİ