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Tabiat Uyanırken Kırklareli'de Keyifli İki Gün
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Tabiat Uyanırken Kırklareli'de Keyifli İki Gün

Kırklareli merkezde tarih ve kültürle başlayan yolculuğunuz, Demirköy, Hamdibey, İğneada, Mert Gölü, longoz ormanları, Dupnisa Mağarası ve Vize'ye uzanarak doğayla buluştuğunuz keyifli bir molaya dönüşecek.

Tabiat Uyanırken Kırklareli'de Keyifli İki Gün

Kırklareli merkezde tarih ve kültürle başlayan yolculuğunuz, Demirköy, Hamdibey, İğneada, Mert Gölü, longoz ormanları, Dupnisa Mağarası ve Vize'ye uzanarak doğayla buluştuğunuz keyifli bir molaya dönüşecek...

Kaynak: Dunya.com

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Kırklareli, Demirköy, Hamdibey, İğneada, Vize