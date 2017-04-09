Tabiat Uyanırken Kırklareli'de Keyifli İki Gün
Kırklareli merkezde tarih ve kültürle başlayan yolculuğunuz, Demirköy, Hamdibey, İğneada, Mert Gölü, longoz ormanları, Dupnisa Mağarası ve Vize'ye uzanarak doğayla buluştuğunuz keyifli bir molaya dönüşecek.
Kırklareli merkezde tarih ve kültürle başlayan yolculuğunuz, Demirköy, Hamdibey, İğneada, Mert Gölü, longoz ormanları, Dupnisa Mağarası ve Vize'ye uzanarak doğayla buluştuğunuz keyifli bir molaya dönüşecek...
Kaynak: Dunya.com
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