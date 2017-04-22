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Tabiat Turizmini Geliştirmek İçin Her Kentte Özel Eylem Planı
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Tabiat Turizmini Geliştirmek İçin Her Kentte Özel Eylem Planı

Orman ve Su İşleri· Bakanlığı, tabiat turizmini geliştirmek için her kentte özel eylem planı hazırlandığı bildirdi.

Tabiat Turizmini Geliştirmek İçin Her Kentte Özel Eylem Planı

Orman ve Su İşleri· Bakanlığı, tabiat turizmini geliştirmek için her kentte özel eylem planı hazırlandığı bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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