Tabiat Turizmini Geliştirmek İçin Her Kentte Özel Eylem Planı
Orman ve Su İşleri· Bakanlığı, tabiat turizmini geliştirmek için her kentte özel eylem planı hazırlandığı bildirdi.
Orman ve Su İşleri· Bakanlığı, tabiat turizmini geliştirmek için her kentte özel eylem planı hazırlandığı bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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