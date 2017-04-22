Tabiat Turizmini Geliştirmek İçin Her Kentte Özel Eylem Planı

Orman ve Su İşleri· Bakanlığı'nca tabiat turizmini geliştirmek için her kentte özel eylem planı hazırlandığı bildirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, dört mevsim eşsiz tabiata sahip Türkiye'nin tabiat turizmini geliştirmek için harekete geçti.



Türkiye'nin sahip olduğu milli parklar, tabiat parkları ile tabiat anıtlarını dünyada tanıtmak ve buralarda konuk edilecek yerli-yabancı turistlerin güzel bir zaman geçirmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında her kentte özel eylem planı hazırlandı.



Çalışmalar kapsamında 81 il için hazırlanan "Tabiat Turizmi Master Planları" ve yapılacak faaliyetlerin bütçelerini öngören "Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planları" geçen yıl tamamlandı.



Hazırlanan planlar, kaynakların korunması ve sürdürülebilir olmasına, uygulama alanlarındaki yöre halkına yeni gelir imkanı sağlamasına ve kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunacak.



Önemli turizm merkezleri oluşacak



Planlar dahilinde ilin sahip olduğu tabii ve kültürel kaynaklar saptanıp tabiat turizmine uygun sahalarda nitelikli faaliyetler belirlenecek. Bu faaliyetler belirlenirken sürdürülebilir, geniş kapsamlı, katılımcı ve paylaşımcı olması esas alınacak.



Türkiye'nin dağları, ormanları, yaylaları, kıyıları, gölleri, akarsuları, florası ve faunası gibi tabii varlıklarının yanı sıra mağaraları ve kanyonları gibi zengin jeolojik güzellikleri de önemli turizm merkezi haline getirilecek.



Planlar katılımcı ve çoğulcu şekilde hayata geçirilecek



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eylem planlarının katılımcı ve çoğulcu bir şekilde hayata geçirileceğini belirtti.



Eroğlu, "Kültür ve turizm haritaları sürekli güncellenecek. Valilerin başkanlığında, milletvekillerinin, kaymakamların, belediye başkanlarının ve sektör temsilcilerinin katıldığı çalıştaylarla yeni turizm sahaları oluşturacağız. Hali hazırda 2016-2019 yılları içinde mevcut ve planlanan tesis envanteri de çıkartılarak ihtiyaçlara uygun yeni tesisler inşa edilecek." ifadelerini kullandı.



Tabiat turizmine uygun 2 bin 498 alanın tespit ettiğine dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:



"Ülkemiz tabiat turizmi açısından dünyada 19'uncu sırada. Korunan alanlardaki ziyaretçi sayısı 2016'da rekor kırarak 17 milyon kişi oldu. Ancak bu sayılar yeterli değil. Dört mevsimde farklı tabii güzellikler barındıran, 420 kuş türüne ev sahipliği yapan, Avrupa'daki 12 bin bitki türünden 9 binini bünyesinde barındıran ve pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığı için tarihi dokusu tabiatla bütünleşen Türkiye'yi zirveye taşıyacağız."