Tabela Takarken Düşen İşçi Yaralandı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde tabela takmak için çıktığı kamyonet üzerindeki merdivenden dengesini kaybederek beton zemine düşen işçi 31 yaşındaki Emrah Kırdan yaralandı.



Olay, saat 15.15 sıralarında, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Keşan Belediyesi Pazaryeri Kompleksi'nde meydana geldi. Kompleksteki bir işyerine tabela takmak için yaklaşık 3 metre yükseklikte bulunan kamyonet üzerine dayalı merdivene çıkan işçi Emrah Kırdan, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Başından yaralanan Kırdan, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.



- Keşanedirne