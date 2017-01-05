FIRINCI ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun'da tartıştığı müşterisini bacağından tabancayla vurarak yaralayan fırıncı Selim Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
Tabancayla Vuruldu, Tedavisinin Ardından Cezaevine Konuldu (2)
FIRINCI ADLİ KONTROLLE SERBESTSamsun'da tartıştığı müşterisini bacağından tabancayla vurarak yaralayan fırıncı Selim Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
FIRINCI ADLİ KONTROLLE SERBEST
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