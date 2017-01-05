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Tabancayla Vuruldu, Tedavisinin Ardından Cezaevine Konuldu (2)

Tabancayla Vuruldu, Tedavisinin Ardından Cezaevine Konuldu (2)

FIRINCI ADLİ KONTROLLE SERBESTSamsun'da tartıştığı müşterisini bacağından tabancayla vurarak yaralayan fırıncı Selim Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Tabancayla Vuruldu, Tedavisinin Ardından Cezaevine Konuldu (2)

FIRINCI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Samsun'da tartıştığı müşterisini bacağından tabancayla vurarak yaralayan fırıncı Selim Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

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