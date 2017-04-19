Tabancayla Şaka, Bir Genci Mezara Bir Çocuğu da Hapse Götürdü

Adana'da tabanca ile şaka yaptığı arkadaşının ölümüne yol açan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi 14023 sokakta 18 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Aydemir (20) ve A.A. (16) kendi aralarında sohbet ederken tabanca ile birbirlerine şaka yapmaya başladı. Bu sırada A.A., elindeki tabancayı Aydemir'e doğrulttu. Bunun üzerine Aydemir, A.A.'ya 'sıkamazsın' dedi. A.A. ise tabancanın tetiğine basarak ateş etti. Aydemir kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar tarafından polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



"Bilmeyerek oldu"



Olayı gerçekleştirdikten sonra polise teslim olan A.A. ise yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Çocuk şubede ifadesi alınan A.A.'nın ağlayarak, "Pişmanım bilmeyerek oldu. Arkadaşıma şaka yapmak istemiştim, elim birden tetiğe değdi. İnsan arkadaşını öldürmek ister mi" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. - ADANA