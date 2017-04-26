Tabancayla Havaya Ateş Açınca Gözaltına Alındı

Samsun'da tabancayla havaya ateş açılması olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen K.E.U.(30) tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri bir evin mutfak duvarına isabet etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis K.E.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda ifadesi alınan K.E.U., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN