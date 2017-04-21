Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi

Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesinde yıkım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Tabakhane'de 659 binanın kamulaştırma işlemi tamamlanırken, 626 binanın yıkımının gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:



"Tabakhane kentsel dönüşüm alanı içinde Kanuni Bulvarını sahile bağlayacak önemli bir ulaşım aksımız yer alacak. Bu yol ile birlikte bölgede uygulanacak olan peyzaj çalışmalarının Mayıs ayı içinde ihale edilmesi için TOKİ tarafından çalışmalara devam edilmektedir. Pazarkapı Kavşağı ile birlikte Devlet Kara yolu da Karayolları tarafından yeniden düzenlenecektir. Böylece bu büyük alan sadece Trabzon'umuzun değil, bölgemizin en modern yaşam alanı haline gelecektir. Bu tür dev yatırımlarla Trabzon'umuzu ismine layık hale getirirken şehrimizin her daim önünü açan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerimize Trabzon halkı adına şükranlarımı sunuyorum."