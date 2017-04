Taa Başkanı Akçil: "Bu Yıl Türkiye'de Hakim ve Savcı İhtiyacı Giderilecek"

Türkiye Adalet Akademisi (TAA) Başkanı Yılmaz Akçil, hakim ve savcı sayılarında büyük artış sağlandığını belirterek, "Mülakatları devam eden 3 bin 800 kişilik bir grubun alımı yapılacak. 3 Haziran'da da yeni bir sınav ilanı yapıldı. Arka arkaya bu alımlarla şu an için 15 bin 800 olan hakim ve savcı sayısı, 20 bini geçecek. Böylece Türkiye'de sayısal anlamda hakim ve savcıya duyulan ihtiyaç giderilmiş olacak" dedi.



Yargıtay daire başkanları ile üniversiteden hukukçu akademisyenlerin katılımıyla Adana'da düzenlenen 'Sosyal Güvenlik Hukuku' çalıştayı başladı. 3 gün sürecek çalıştayın açılışına Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkanı Halil Özdemir, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı Mesut Balcı, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile çok sayıda hakim, savcı ile akademisyen iştirak etti.



"Her bir çalışanın anayasal hakkı korunmalı"



Toplantının açılış konuşmasını yapan Başsavcı Ali Yeldan, Adana'nın hem sanayisi hem tarımıyla iş gücü piyasasında fazlasıyla yer alan bir kent olduğunu, özellikle tarımsal alanda sigortasız işçi çalıştırma, prim ödemeleri, tazminatlar gibi konularda yaşanabilecek hak mağduriyetlerinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Her bir çalışanın anayasal hakkının korunmasına özen gösterilmesi gerektiğini kaydeden Yeldan, "Özellikle dul ve yetim maaşı olan vatandaşların bir kısmı, bu maaşlardan sosyal güvenlik haklarından mahrum kalmamak amacıyla, evliliklerini resmi olarak sonlandırmalarına rağmen, fiilen birlikte yaşamaya devam etmektedir. Bu durum hem aile hukukunda hem de ceza hukukunda birçok soruna sebebiyet vermektedir. Yaşanan bu sorunların sosyal devlet ilkesi çerçevesinde çözülmesi, sosyal hayata ve ekonomiye katkı sunacaktır. Ülkemizin en önemli gider kalemi olan sosyal güvenlik harcamalarında da genel bütçeye olan yükün hafifletilmesinin önü açılmalıdır" diye konuştu.



"Bu yıl hakim-savcı sayısı 20 bini geçecek"



Daha sonra söz alan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil de, sosyal güvenliğin temel insan hakkı olduğunu vurguladı. Akademide yaptıkları çalışmalardan da bahseden Akçil, TAA'nın asli görevinin meslek öncesi eğitim olan hakim ve savcı adaylarının mesleğe kabulleri, stajlarının yaptırılması ve yeterliliklerinin verilmesi şeklinde olduğunu söyledi. Bu kapsamda son 2 yıl içerisinde 5 binden fazla hakim ve savcının mesleğe kabulünün sağlandığını anımsatan Akçil, "Halihazırda mülakatları devam eden 3 bin 800 kişilik bir grubun alımı yapılacak. 3 Haziran'da da yeni bir sınav ilanı yapılmış, arka arkaya bu alımlarla şu an için 15 bin 800 olan hakim ve savcı sayısı, 20 bini geçecektir. Böylece Türkiye'de sayısal anlamda hakim ve savcıya duyulan ihtiyaç giderilmiş olacak. Niteliksel anlamda da hakim ve savcı adaylarına eğitimler veriyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından çalıştay basına kapalı devam etti. - ADANA