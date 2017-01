T Buluşmaları 03: Cobe I Dan Stubbergaard Konferansı

COBE'nin kurucusu ve yaratıcı direktörü Dan Stubbergaard İstanbul'da



Son dönemde birçok başarılı işe imza atan Danimarkalı mimarlık ofisi COBE'nin kurucusu ve yaratıcı direktörü Dan Stubbergaard, T Buluşmaları'nın üçüncü konferansında yer almak üzere 9 Ocak'ta İstanbul'da!



Şişecam Düzcam'ın "Mimarinin Şeffaf Yüzü" sloganıyla başlattığı, Arkitera Mimarlık Merkezi iş birliğiyle düzenlenen mimarlık etkinliği T Buluşmaları'nın üçüncü konuğu Danimarkalı mimar Dan Stubbergaard olacak.



İlki 11 Aralık 2014'te Japon mimar Sou Fujimoto'nun katılımıyla düzenlenen ve büyük ilgi gören T Buluşmaları konferans serisinin ikincisi ise 8 Ekim 2015 tarihinde dünyanın pek çok yerinde başarılı çalışmalara imza atan Hollandalı mimar Winy Maas'in katılımıyla yapıldı.



Dan Stubbergaard Kimdir?



COBE mimarlık ofisinin kurucusu ve yaratıcı direktörü olan Dan Stubbergaard, Kopenhag'daki Royal Danish Academy of Fine Arts'ta mimarlık eğitimi aldı. 2005 yılında kurduğu ve tüm projelerinin yürütücüsü olduğu COBE, güçlü-anıtsal yapılardan, karmaşık masterplanlara kadar farklı ölçekteki projeler için tasarım ve uygulama hizmeti veriyor.



Özgün mimari yaklaşımı ile ofisin birçok ikonik, ödüllü projesinin tasarımcısı olan Dan, mimari çalışmalarının yanı sıra, Royal Danish Academy of Fine Arts'ın mimarlık bölümünde ders veriyor ve uluslararası konferanslarda COBE'nin güncel projeleri hakkında konuşmalar yapıyor.



COBE'nin uygulanmış projeleri arasında, Ragnarock (Roskilde, Danimarka), Frederiksvej Kindergarten, (Frederiksberg, Danimarka), Nørreport Station (Kopenhag, Danimarka), Forfatterhuset Kindergarten (Kopenhag, Danimarka), Porsgrunn Maritime Museum (Porsgrunn, Norveç), The Library (Kopenhag, Danimarka), Israels Plads (Kopenhag, Danimarka), Taastrup Theater (Taastrup, Danimarka) bulunuyor.



Şimdiye kadar kazandığı ödüllerden bazıları:



2016 WAN (World Architecture News) Awards – En İyi Ulaşım Yapısı (Nørreport Station projesi ile)



2015 ICONIC Award (Adidas Meet & Eat projesi ile),



2015 Dreyer Vakfı Onur Ödülü,



2015 MIPIM Awards - En İyi Konut (Krøyers Plads projesi ile),



2012 Nykredit's Mimarlık Ödülü,



2012 MIPIM Awards – En İyi Yenileme (The Library projesi ile),



2011 Kopenhag Mimarlık Ödülü – En İyi Kamusal Bina (The Library projesi ile),



2006 Venedik Mimarlık Bienali Altın Aslan Ödülü – En İyi Ulusal Katılım