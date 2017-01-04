T-129 Atak Helikopteri 19. Teslimat Töreni

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "6 Eylül 2018'de sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün milli helikopterini de inşallah uçurmuş olacağız." dedi.



Yerli imkanlarla üretilen 19'uncu T-129 ATAK helikopteri, TAİ'deki törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi. Helikopter, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, TAİ Genel Müdürü Temel Kotil ve Kara Kuvvetleri Komutanlığından Kurmay Albay Vedat Arslan tarafından imzalanan protokolle Kara Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunuldu.



Milli Savunma Bakanı Işık, törende yaptığı konuşmada, 19'uncu ATAK helikopterini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmekten duyduğu gururu ifade ederek, Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen, tasarımı yapılan projenin başarıyla devam ettiğini vurguladı.



1973'ten beri TAİ'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisine önemli hizmetler verdiğini anlatan Bakan Işık, TAİ'yi bu alanların "Amiral gemisi" olarak nitelendirdi.



Işık, yapılan özverili çalışmalar sonucu Türkiye'ye önemli eserlerin kazandırıldığını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dışa bağımlılığının önemli ölçüde azaltıldığını aktardı.



Tören öncesi TAİ'deki görevine yeni atanan Genel Müdür Temel Kotil'den çalışmalara ilişkin bilgi aldığını belirten Bakan Işık, "ATAK helikopteri projesi büyük bir başarıyla devam ediyor. İnşallah yakında ATAK helikopterini TSK'nın yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinin de kullanımına sunacak ihracat çalışmasını yapacağız. Bu noktada önemli talepler var, başka ülkelerde yapılan testlerden de son derece büyük bir başarıyla geçmekte olduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.



Silahlı ANKA ve Hürkuş



Yeni nesil temel eğitim uçağı olan Hürkuş'un seri üretim noktasına geldiğini anlatan Bakan Işık, "Silahlı uçabilecek Hürkuş'un çalışmasını başlattık. Bunu da 2017 yılı içinde silahlı olarak TSK'ya teslim etmeyi hedefliyoruz." dedi.



Işık, ANKA İnsansız Hava Aracı Sistemine de değinerek, projeyi Türkiye'nin "Gurur projelerinden biri" olarak nitelendirdi. ANKA projesinin yaşanan aksaklıklara rağmen, devam ettiğine işaret eden Bakan Işık, "2017'de silahlı ANKA'nın TSK'ya, emniyet güçlerimize, jandarmamıza teslim edildiği önemli bir yıl olacak. Bu noktada hem yer istasyonları vasıtasıyla uçan ANKA'mız olacak hem de uydu kontrolüyle uçan ANKA'larımızı inşallah TSK'ya teslim etmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin kendi özgün helikopterini geliştirmede de önemli bir aşama kaydettiğini de aktaran Işık, "6 Eylül 2018'de sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün milli helikopterini de inşallah uçurmuş olacağız." diye konuştu.



Milli muharip uçağına ilişkin ana yüklenici durumundaki TAİ'nin gerekli tüm altyapı çalışmalarını sürdürdüğünü açıklayan Bakan Işık, "İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında kendi tasarladığımız ve geliştirdiğimiz milli muharip uçağımızı da uçurmuş olacağız." ifadesini kullandı.



Birliğine uğurlandı



Konuşmanın ardından, Milli Savunma Bakanı Işık ve beraberindekiler 19'uncu ATAK helikopterinin teslimatı anısına hazırlanan panoyu imzaladı. Törenin yapıldığı hangardaki ATAK helikopterini de inceleyen heyet, helikopteri uğurlamak üzere, hangarın dışına çıktı.



Motorlarını çalıştırdıktan sonra havalanan ATAK helikopteri beraberinde TAİ'deki test uçuşları süren iki ATAK helikopteri ile yaptığı geçişin ardından, birliğine gitmek üzere TAİ'den ayrıldı.