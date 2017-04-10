Syngenta ile ChemChina Füzyonuna Meksika da Yeşil Işık Yaktı

Bu yeşil ışıktan sonra Syngenta takvimi, füzyonu bu yılın 2. sömestrinde nihayete erdirmek üzere ayarlayacak.

Syngenta Nisan başında ABD ve Avrupa rekabet denetçilerinin izinlerini elde etmişti Çin ve Hindistan da bu konuda görüşlerini bildirecekler. 43 milyar dolarlık bu operasyon bir Çin grubunun dışarıdan en büyük edinimi.

Şubat 2016'da karara bağlanmış olan bu birleşme, Çin'e 1,3 milyarlık nüfusunu besleme yolunda tarım üretimini ciddi oranda artırma olanağı sağlayacak önemli bir kazanım.