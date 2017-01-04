Synaptics'ten İlginç Teknoloji

Parmak izi tarayıcıları ve yüz algılama teknolojileri, telefonlarda oturum açma işini hızlandırarak hayatımızı kolaylaştırıyor. Bununla birlikte bu yöntemlerin bazı sınırları da var; örneğin yöntemler arasında hızla geçiş yapamıyorsunuz ve saldırganlar, sahte parmak izi veya görüntülerle güvenliği aşabiliyorlar.



Synaptics, yeni "biyometrik füzyon motoru" ile parmak izi tarayıcısı ve yüz tarama bilgilerini birleştirip, yeni bir çözüm ürettiğini düşünüyor. Bu teknoloji temel olarak belirli bir zaman dilimi içinde hangi yöntem daha iyi çalışıyorsa, onu tercih etmenize izin veriyor. Örneğin soğuk bir havada parmaklarınızı dışarı çıkarmak istemiyorsanız, hemen yüz tarama işlevini kullanabiliyorsunuz. Synaptic iki teknolojiyi aynı anda kullandığında işler daha da akıllı bir hal alıyor. Örneğin cihazınız, iki sensörden gelen, pek iyi olmayan sonuçları birleştirip karar verebiliyor. Banka hesabı gibi hassas bir veriye ulaşmak istediğinizde, füzyon motoru iki yöntemi birden kullanmanızı isteyebiliyor.



Teknolojiyi ne zaman gerçek ürünlerde göreceğimiz belli değil ancak Synaptics'in mobilde ve PC'lerde güçlü bir varlığının olduğunu düşünürsek, yeni teknoloji önemli bir satış özelliği halini alabilir.