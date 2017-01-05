Symantec'ten Bir Garip Router!

Symantec'in tüketici bölümü Norton, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarını korumaya yönelik yeni router'ı Norton Core'u duyurdu.



199,99 dolarlık "giriş fiyatı" ile satışa sunulacak olan Norton Core, etkileyici bir görünüme sahip, modern bir router'dan bekleyeceğiniz tüm özellikleri üzerinde barındıran bir router. Wave-II kablosuz ağ teknolojisini destekleyen cihaz, bu sayede çift bantlı 2.4/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac sunabiliyor. Bluetooth Low Energy (BLE) destekli cihaz, teorik olarak 2,5Gbps hızına ulaşabiliyor. Norton Core üzerinde dört ethernet portu (1x WAN, 3x LAN), iki USB 3.0 portu bulunuyor.



Norton, cihazın Nesnelerin İnterneti koruması hakkında pek detaylı bir bilgi vermiyor. Firmaya göre Core, akıllı cihazlardaki açıkları keşfedip güven altına alabiliyor. Herhangi bir saldırı olması halinde Core, bu tehdidi karantinaya alıyor. Burada derin paket inceleme, izinsiz erişimi engelleme ve fazlasından faydalanılıyor.



Core, router'ı telefondan yönetmenizi sağlayan bir telefon uygulamasıyla geliyor. Router'lar genellikle günlük olarak "yönetilmeye" ihtiyaç duymayan cihazlar olduklarından bu başta kulağa garip gelebilir. Ancak Norton Core'un ağınızın güvenlik durumunun "puanını" belirlemek gibi yönetilmeye değer birkaç özelliği bulunuyor. Uygulama üzerinden misafir ağını yönetebiliyor, cihazlara verdiğiniz izni gere çekebiliyor, belirli saatlerde kablosuz bağlantıyı devre dışı bırakabiliyor hatta cihazların tek tek internette ne kadar zaman geçirebileceğini belirleyebiliyorsunuz. Bununla birlikte pek de küçük sayılmayacak bir dezavantaj bulunuyor. 12 aylık Norton Core Security Plus üyeliğiniz tükendiğinde (bu cihazın fiyatına dahil), ayda 9,99 dolar ödemeniz gerekiyor. Yani aslında bir router için ayda 9,99 dolar ödemiş oluyorsunuz.



Ek güvenlik özellikleri için ayda 9,9 dolar ödemeye belki değebilir, ancak çoğu kullanıcı kendi router'ıyla ve güvenlik özellikleriyle yetinmeye devam edecek gibi görünüyor. Özellikle de cihazın gerçek dünyada sağladığı güvenlik işlevlerinin ne kadar iyi olduğunun bilinmediği hesaba katıldığında, Norton Core'un işi biraz zor olacak gibi.