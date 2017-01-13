Sydney'de Şampiyon Konta

Uluslararası Sydney Tenis Turnuvası finalinde Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 2-0 yenen Büyük Britanyalı Johanna Konta şampiyon oldu.



Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Avustralya'nın Sydney kentindeki Olimpik Park Tenis Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın finalinde dünya 3 numarası Polonyalı Radwanska ile 10 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Konta karşılaştı.



Karşılaşmanın setlerini 6-4 ve 6-2 alan Konta, grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi kariyerindeki ikinci WTA şampiyonluğuna ulaştı.