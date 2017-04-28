Swissotel 6. Çocuk Karnavalı
6. kez düzenlenen Swissotel Büyük Efes İzmir Çocuk Karnavalı bu yıl 29 Nisan'da gerçekleşecek.
6. kez düzenlenen Swissotel Büyük Efes İzmir Çocuk Karnavalı bu yıl 29 Nisan'da gerçekleşecek.
Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı yararına gerçekleşen ve çocukların tüm gün eğlenceli vakit geçirebilmeleri için MandalAjans'ın organizasyonu ile tüm detayları keyifle planlanmış olan çocuk karnavalı 11: 00 - 17: 00 saatleri arasında Swissotel Büyük Efes İzmir'in yemyeşil bahçesinde, Swissotel mutfağının lezzetli açık büfe öğle yemeği eşliğinde sizleri bekliyor.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Swissotel Büyük Efes
Mekan Adresi : Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 1 35210 Alsancak İzmir
Başlangıç Saati : 29.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 13: 00: 00
Kategori : Swissotel 6. Çocuk Karnavalı
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io