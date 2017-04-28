6. kez düzenlenen Swissotel Büyük Efes İzmir Çocuk Karnavalı bu yıl 29 Nisan'da gerçekleşecek.



Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı yararına gerçekleşen ve çocukların tüm gün eğlenceli vakit geçirebilmeleri için MandalAjans'ın organizasyonu ile tüm detayları keyifle planlanmış olan çocuk karnavalı 11: 00 - 17: 00 saatleri arasında Swissotel Büyük Efes İzmir'in yemyeşil bahçesinde, Swissotel mutfağının lezzetli açık büfe öğle yemeği eşliğinde sizleri bekliyor.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Swissotel Büyük Efes



Mekan Adresi : Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 1 35210 Alsancak İzmir



Başlangıç Saati : 29.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 13: 00: 00



Kategori : Swissotel 6. Çocuk Karnavalı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır