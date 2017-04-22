OS Swift 3 Dili Apple tarafından geliştirilmişaçık kaynaklı bir programlama dili. Hali hazırda çoğunlukla iOS uygulama geliştirmek için kullanılsa da sunucu yazılımı geliştirmek için de kullanılmaya başlanmıştır. Bu eğitimde kısa bir iOS uygulama tasarımı nasıl olmalı ve örnek uygulama tasarımları nerelerden bulunabilir konusunun üstünden geçtikten sonra basit bir tablo uygulaması ve Firebase ile bağlantı kurulması işlemleri gösterilecektir. Eğitime gelmeden önce MacOSx işletim sistemi kurulu bir bilgisayar ya da sanal bilgisayara sahip olmanız ve ayrıca XCode yüklemeniz gerekmektedir. Windows üstünde Hackintosh kurulumu için örnek video (https: //www.youtube.com/watch'v=nMdNXwu8Rzg [8])



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği



Mekan Adresi : Osmanağa Mah. Vahapbey Sok. Şabanbey Apt. No: 8/4 Kadıköy Kadıköy



Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Swift 3 Ile Ios Uygulama Geliştirme



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır