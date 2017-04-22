Swift 3 Ile Ios Uygulama Geliştirme
OS Swift 3 Dili Apple tarafından geliştirilmişaçık kaynaklı bir programlama dili. Hali hazırda çoğunlukla iOS uygulama geliştirmek için kullanılsa da sunucu yazılımı geliştirmek için de kullanılmaya başlanmıştır.
OS Swift 3 Dili Apple tarafından geliştirilmişaçık kaynaklı bir programlama dili. Hali hazırda çoğunlukla iOS uygulama geliştirmek için kullanılsa da sunucu yazılımı geliştirmek için de kullanılmaya başlanmıştır. Bu eğitimde kısa bir iOS uygulama tasarımı nasıl olmalı ve örnek uygulama tasarımları nerelerden bulunabilir konusunun üstünden geçtikten sonra basit bir tablo uygulaması ve Firebase ile bağlantı kurulması işlemleri gösterilecektir. Eğitime gelmeden önce MacOSx işletim sistemi kurulu bir bilgisayar ya da sanal bilgisayara sahip olmanız ve ayrıca XCode yüklemeniz gerekmektedir. Windows üstünde Hackintosh kurulumu için örnek video (https: //www.youtube.com/watch'v=nMdNXwu8Rzg [8])
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği
Mekan Adresi : Osmanağa Mah. Vahapbey Sok. Şabanbey Apt. No: 8/4 Kadıköy Kadıköy
Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Swift 3 Ile Ios Uygulama Geliştirme
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
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