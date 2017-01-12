İngiliz Ekibi Swansea, Galatasaray'ın İstediği Narsingh'i Kadrosuna Kattı

Ara transfer döneminde kadrosunu bir forvet oyuncusu ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, Luciano Narsingh temaslarından sonuç alamadı.

Hollanda Eredevisie kulübü PSV Eindhoven'da top koşturan golcü oyuncu Luciano Narsingh, İngiltere Premier Lig temsilcisi Swansea City'e resmi imzayı attı.

FORMAYLA POZ VERDİ

Kulüpten yapılan resmi açıklamada 23 yaşındaki Hollandalı oyuncusunu 4 milyon Pound karşılığında Swansea City kadrosuna katıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca Luciano Narsingh'in kulüp formasıyla verdiği poza da yer verildi.

LUCIANO NARSINGH KİMDİR?

26 yaşındaki Hollandalı futbolcu kariyerine Heerenveen altyapısında başladı. 2010 yılında A Takıma yükselen oyuncu 2 sezon içerisinde sergilediği performansla PSV'nin dikkatini çekti. 4 milyon Euro karşılığında 2012'de PSV Eindhoven'a transfer olan Luciano Narsingh, 4 sezondur burada forma giyiyor. Bu sezon 23 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen oyuncu, Hollanda Milli Takımı'nda da şu ana kadar 19 maçta 4 gol kaydetti.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Luciano Narsingh'in transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 5 milyon Euro.

Geçtiğimiz hafta Swansea City ve Galatasaray'ın kendisini istediğini açıklayan Luciano Narsingh, "Neler olacağını ben de bilmiyorum. Galatasaray ve Swansea City benimle ilgileniyor. Yakın zamanda sonuçlanacağını düşünüyorum. Transfer işi risklidir, temkinli olmam gerekiyor. Eğer ayrılık olmazsa takımımda forma giymeye devam etmek istiyorum." demişti.