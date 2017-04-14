Suzan Kardeş
Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, en sevdiğiniz şarkıları sizlerle beraber seslendirecek.
Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, en sevdiğiniz şarkıları sizlerle beraber seslendirecek.
Doğduğu Kosova'da eski Türk ailelerinin yanı sıra Sırplar, Boşnaklar, Arnavutlar, Romanlar yaşıyordu. Bu karışık coğrafyanın yarattığı durum onun hayat hikayesinin zenginleşmesine neden oldu. Halen orada yaşayan akrabaları olduğu için doğduğu ülkeyle bağı devam ediyor.
Suzan Kardeş Kosova'dan göç edene kadar Türk derneğinin çocuk korosunda bulundu. Orada yaşarken öğrendiği dilleri halen konuşmakta ve şarkılarını söylemekte. Repertuvarında Türk sanat müziği ve Türkçe sözlü popüler bilinen şarkılar dışında Boşnakça, Arnavutça, Hırvatça Makedonca Sırpça ve roman şarkılar bulunuyor. Bekriya Balkania albümlerinde tüm bu dillerde şarkılar söyleyen Suzan Kardeş yine kendi deyimiyle "ben ayrılanları kendimce şarkılarımla birleştirdim"diyor.
1983 yılında şan tiyatrosunun prodüksüyonlarıyla başlayan ve tüm görsel sanatlarda halen devam eden makyözlük & kuaförlük mesleğinin yanısıra 2007 yılında Sezen Aksu'nun desteği ve prodüksüyonuyla ilk önce Türk sanat müziği albümü Bekriya ile sahne üstündeki hayatına başladı.
Bu kısa süre içinde 6 albüm yaptı. Bekriya, Bekriya Balkaniya, Makyaj Odası Şarkıları, Nino, Bal ve Kan ve Bekriya 6.
Makyaj Odası Şarkıları albümünde yıllar boyunca sinema, tv, tiyatro ve sahnede makyajını yaptığı 15 ünlü dostu kendi sevdikleri şarkıları söylediler. Bu tam bir dostluk ve dayanışma albümü oldu. (Albümde yer alan isimler; Cem Yılmaz, Nejat İşler, Demet Akbağ, Yasemin Yalçın, Halil Ergün, Haluk Bilginer, Olgun Şimşek, Oya Başar, Yılmaz Erdoğan, Meltem Cumbul, Şebnem Sönmez, Özgü Namal, Güven Kıraç, Erkan Can, Fikret Kuşkan ve Sezen Aksu) BKM'nin düzenlediği Turkcell Kuruçeşme Arena'da geçtiğimiz yaz dahil 6 konser verdi, yurt dışı ve yurt içi festivalleri yanı sıra İstanbul'un seçkin mekanlarında haftanın belli günlerinde sahne çalışmaları devam ediyor. Komedi Dükkanı, reklam projeleri, Mavi Kelebekler, Muhteşem Yüzyıl'da konuk oyuncu olarak rol aldı ve birçok dizide oyunculukla ilgili çalışmaları da devam ediyor. Şu anda beğeniyle izlenen 80'ler dizisinde Fato Nene karakteriyle rol alıyor.
Albüm, film, dizi, makyaj, reklam, Hıdırellez'in vazgeçilmez ismi derken Suzan Kardeş'den 2013'ün ilk aylarında bir de kitap müjdesi geldi. Sanatın her dalında marifetlerini sevenleriyle paylaşan Balkan şarkılarının vazgeçilmez ismi, 80'ler dizisinin Fato nenesi, Bekriya albümlerinin ve konserlerin vazgeçilmez ismi Suzan Kardeş en son Toprağın Çocukları sinema filmindeki oyuncu performansıyla da adından söz ettirdi.
Yakın zamanda kardeşi Neriman Kardeş ile birlikte yayınlanan bir de yemek kitabının ismi "Suzan Kardeş ve Neriman Kardeş ile Balkan Yemekleri Bekriya sofrası" büyük beğeni ile raflarda ki yerini aldı. Savaş sırasında Balkanlarda yaşayanlara da hatırlayacakları güzel bir anı olarak çıkan bu kitapta Balkan yemeklerinin yanı sıra anılarından da bahsediyorlar. Aynı zamanda İngilizce olarak da çıkacak olan kitabın devamı da olacak. Tıpkı 'Bekriya' albümlerinde olduğu gibi 1 albüm diye başlayıp 6.'cı albümünü çıkaran Suzan Kardeş projelerine hızla devam ediyor. Kitap projesinden sonra pop albümü, Makyaj Odası 2 ve yepyeni projeler hazırlamaya devam ediyor.
Beğeniyle izlenen 80'ler dizisinde oynadığı Fato Nene rolüyle de izleyicilerden tam not alan Suzan Kardeş geçtiğimiz aylarda hayallerinden biri olan Goran Bregoviç ile de aynı sahneyi paylaştı. Suzan Kardeş 2013 mayıs ayında 16. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü'ne layık görüldü.
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Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu
Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10
Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 30: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 00: 30: 00
Kategori : Suzan Kardeş
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır