Suyun Altı da Üstü de Onlardan Soruluyor

SEZGİN PANCAR - Zorlu şartlarda görev alabilmeleri için özel eğitim alan Jandarma Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK) su altı timleri, suda kaybolan kişilerin bulunması için tüm zorlu şartlara göğüs geriyor.



Ankara'da konuşlu olan Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığına bağlı JAK su altı timleri, tüm iç sularda ve denizlerde kaybolan şahısların bulunmasına yönelik faaliyet yürütüyor.



Her türlü coğrafyada, tüm zorlu şartlarda görev alabilmeleri için eğitilen ekipler, görev verildiği takdirde gece, gündüz demeden insanlara yardım eli uzatmak için yurdun dört bir yanında çalışabiliyor.



Dalgıçlık eğitimlerinin yanı sıra bulanık ve çamurlu sularda da kayıp kişilere ulaşmak için özel dersler alan tim üyeleri, kayıp kişilere zarar verilmemesi için iş makinelerinin kullanılmadığı olaylarda tüm riskleri alıp elleriyle ve küçük aletlerle arama yapabiliyor.



Mersin'de 29 Aralık 2016'da yaşanan büyük çaplı selde aktif şekilde görev alan JAK timlerindeki komandolar, tim halinde olduğu gibi tek başlarına da arama faaliyeti yürütebilecek şekilde donatılıyor.



Zorlu eğitimlerden geçiyorlar



JAK Sualtı Timi Komutanı Jandarma Üsteğmen Selim Oğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tabur bünyesinde, tüm iç sularda ve denizlerde kaybolan şahısların bulunmasına yönelik 3 adet "Sualtı Timi"nin yanı sıra Tugay Komutanlığı bünyesinde deprem, çığ, heyelan ve sel gibi doğal afetlerde görev yapan 8 adet "Arama Kurtarma Timi", dağ, kanyon ve uçurumların yanı sıra her türlü yüksek noktada mahsur kalanlara ulaşmak için 2 adet "Dağcılık Timi" ile bir "Köpekli Arama Kurtarma Timi"nin bulunduğunu söyledi.



Meydana gelebilecek bütün olumsuz olaylar için tim üyelerinin en iyi şekilde hazırlandığını anlatan Oğul, şöyle devam etti:



"Personelimiz, Jandarma Genel Komutanlığının komando birliklerinde başarılı şekilde görev yapan kişiler arasından, gönüllülük esasına göre seçiliyor. Aday olarak kabul edilen personeller, standartları yüksek olan atış ve spor eğitimlerinin yanı sıra psikolojik testlerden ve sözlü mülakattan geçiriliyor. Tüm testleri geçen personeller, 8 haftalık yeterlilik eğitimine tabi tutuluyorlar ve bunu başarıyla tamamlayanlar, JAK timlerine atanıyor."



Oğul, timdeki dalgıçların, görevin boyutuna göre son teknoloji botlarla görev alabildiği gibi, en zorlu koşullardaki sularda yüzerek, arama yapabilecek şekilde de eğitildiğini bildirdi.



Her görevde yer almadıklarını, sadece diğer ekiplerin yetersiz kaldığı zorlu koşullarda çalışmalar yaptıklarına işaret eden Oğul, şunları kaydetti:



"JAK timleri, 1999 yılından beri bir çok olayda afette 179 arama, kurtarma faaliyeti icra etmiş, bunlardan 82 afetzedeyi canlı kurtarmış, 291 kişinin ise cansız bedenine ulaşmıştır. Sayı birçok kurumla karşılaştırıldığında az gibi gözükebilir. Ancak JAK, diğer arama kurtarma birimlerinin imkan ve kabiliyetlerinin bittiği durumlarda son umut olarak görevlendirilen ve arama yaptığı bölgede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını vatandaşlarına hissettiren, aranılan kişi ya da kişiler bulunmasa bile görev esnasındaki azim ve kararlılığı, çalışma disiplini ile her daim vatandaşlarımızın takdirini kazanmıştır."