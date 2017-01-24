Suyla Dolan Bağlar İçin 'Bereket' Açıklaması

MANİSA'da belirli aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağmurdan dolayı, üzüm bağlarını su bastı. Göle dönen üzüm bağları ve tarlalarda inceleme yapan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, "Afet değil, bereket" yorumunda bulundu.



Manisa'da belirli aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağıştan dolayı üzüm bağları su içerisinde kaldı. Yağışlarında bağların olgunlaşma sürecine denk gelmemesi ise büyük bir afeti önlerken, bağlar adeta göle dönen görüntüsüyle dikkati çekti. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, oda heyeti ile birlikte Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki üzüm bağlarında inceleme yaptı. Ardından açıklama yapan Kaçire, göle dönen bağların yaz sezonu için faydalı olduğunu belirtti.



Açıklama yapan Kaçire, "Bağlardaki suların çiftçi için şu an herhangi bir zararı yok. Bu sular yaz sezonu için faydalıdır. Sadece gübreleme yönünden zararı vardır. Çünkü kış budaması yapılarak hazır hale getirilmiş bağlar, kış gübrelemesi yapılamıyor. Bu da havaların düzelmesiyle birlikte yapılabilir. Yaptığımız incelemelerde şu ana kadar Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde hiçbir şekilde zarar yoktur. Ayrıca ne odamıza ne ilçe tarım müdürlüğümüze herhangi bir şikayet gelmedi. Bundan sonra da inşallah afet olmaz ve çiftçimiz bereketli bir yıl yaşar. Eğer bu yağmur ileri ki bir zamanda olan Mart ve Nisan ayları içerisinde olmuş olsaydı tarım sektörü felç olurdu. Mart ve Nisan aylarında olmadığı için afet değil, bereket" diye konuştu. - Manisa