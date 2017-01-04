Suudileri kızdıran klip



Suudi popçu Mecid El Esa'nın son şarkısı Hwages (Endişeler) için çektiği klip ülkesindeki muhafazakar erkekleri kızdırdı. Kilip kısa sürede 2 milyonu aşan izlenme sayısına ulaşarak rekor kırdı. Klipte araba kullanan, bisiklet süren, kaykaya binen çarşaflı kadınlar rol alıyor. Şarkının nakarat kısmında ise nakaratında Allah'ım bizi erkeklerden kurtar ve Erkekler bizi delirtiyor sözleri yer alıyor.