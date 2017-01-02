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Suudi Kralı Selman, Taziye Mesajı Gönderdi

Suudi Kralı Selman, Taziye Mesajı Gönderdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

Suudi Kralı Selman, Taziye Mesajı Gönderdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

Suudi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre Kral Selman, saldırı nedeniyle "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kardeş Türkiye Cumhuriyeti halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini" iletti. - İstanbul

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