Suudi Koalisyon Güçleri Husi Mevzilerini Vurdu: 9 Ölü
Yemen’in Taiz kentinde Suudi koalisyon güçleri, Husi muhalif gruplarına düzenlediği hava saldırısında 9 militan öldürülürken, 16 militan yaralandı.
Yemen'in Taiz kentinde Suudi koalisyon güçleri, Husi muhalif gruplarına düzenlediği hava saldırısında 9 militan öldürülürken, 16 militan yaralandı.
Suudi koalisyon güçleri, Yemen'in Taiz kentindeki Mawza ve Maqbanah bölgelerinde bulunan Husi muhalif grubuna hava saldırısı düzenledi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hava saldırılarında 9 militan öldürüldü, 16 militan yaralandı. - SANA