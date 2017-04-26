Suudi Bakan Zübeyir: Barış Görüşmelerinde Listeyi Genişletmeye Gerek Yok

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel El Zübeyir, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştükten sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gitmesi gerektiğini söyledi.



Riyad'ın hala Esad'ın Suriye'nin siyasi geleceğinde bir rolü olmadığına inandığını kaydeden Bakan Zübeyir, İran'ın Ortadoğu'da her şeye müdahil olan politikasını da hoş karşılamadıklarını yineledi.



Suudi Bakan, Kazakistan'daki Suriye barış görüşmelerine ilişkin olumlu bir havanın estiğine vurgu yaparak, "İran Türkiye ve Rusya'nın arkasında olduğu katılımcıların listesini genişletmeye gerek yok" dedi.



Esad konusunda Moskova ve Riyad arasında iyi bilinen görüş ayrılıklarına rağmen, Moskova Esad'ın geleceğinin seçimlerle belli olması gerektiği üzerinde dururken, Lavrov, bunların iki ülke arasında üstesinden gelinemeyecek farklılıklar olmadığını kaydetti. - Riyad