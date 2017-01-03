Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Mohammed Abdullah Alayeesh, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a ziyarette bulundu.
Genelkurmay Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Mohammed Abdullah Alayeesh, 3 Ocak 2017 Salı günü saat 14.00'te Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etmiştir" denildi. - ANKARA
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Orgeneral Akar'ı Ziyaret Etti
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Mohammed Abdullah Alayeesh, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a ziyarette bulundu.
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Mohammed Abdullah Alayeesh, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a ziyarette bulundu.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads