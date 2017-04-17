Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu

SUUDİ Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 16 Nisan'daki referandumda elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam, ABD Başkanı Trump'un ardından Suud Kralı Selman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı referandumdaki başarısından dolayı tebrik eden Suud Kralı Selman'ın, Anayasa değişikliğinin tüm Türk halkına hayırlı olması dileğinde bulunduğu belirtildi. - Ankara