Suudi Arabistan Karasularına Sızmaya Çalışan Bot Vuruldu

Suudi Arabistan'ın karasularına sızmaya çalışan Husilere ait bomba yüklü bir botun imha edildiği bildirildi.



Suudi Arabistan'daki El-Arabiya televizyon kanalının haberine göre, sınır muhafızları, sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Cazan kenti açıklarında rıhtımdaki ARAMCO'ya ait petrol ürünleri rafinerisine doğru ilerleyen bomba yüklü bir botu tespit etti.



Haberde, sınır muhafızlarının, uzaktan kumandayla yönlendirilen botu vurarak imha ettiği kaydedildi.



Haberde botun vurulma anına ilişkin görüntülere de yer verildi.