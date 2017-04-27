Suudi Arabistan'ın Yemen Sınırındaki Olaylar

Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Yemen sınırında yer alan Cazan bölgesinde, sınır muhafızlarına ait araca düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur et-Turki, yaptığı yazılı açıklamada, Cazan bölgesine bağlı El-Arida ilinde yola yerleştirilen patlayıcının, sınır muhafızlarına ait devriye aracının geçtiği sırada infilak ettiğini ve Yemen tarafından bölgeye roket atıldığını kaydetti.



Söz konusu saldırıların ardından iki askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Turki, sınır muhafızlarının olaya ilişkin soruşturma başlattığını belirtti.



Yemen'de meşru yönetime darbe yapan ve Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere, bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyon düzenliyor.