Suudi Arabistan'ın Opec Açıklaması Piyasalarda Tedirginlik Yaratıyor"

Uluslararası Denetim ve Danışmanlık şirketi KPMG'nin Enerji Sektörü Grup Başkanı Onur Okutur, Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntı anlaşmasını 2017'nin ikinci yarısına taşımaya gerek olmadığını açıklamasının, petrol piyasalarında tedirginlik yarattığını belirtti.



KPMG'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın petrolün varil fiyatını 50 doların altına düşürmeme ve aniden 60 doların üzerine de yükseltmeme yönünde politika izlediğine işaret edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Okutur, Suudi Arabistan'ın kısıntı anlaşmasına yönelik açıklamalarının OPEC üyesi ülkelerin anlaşmaya uyup uymadığı sorusunu akıllara getirdiğini kaydederek, "Suudi Arabistan'ın OPEC'in üretim kısıntı anlaşmasını 2017'nin ikinci yarısına taşımaya gerek olmadığını açıklaması, petrol piyasalarında tedirginlik yaratıyor." ifadesini kullandı.



OPEC ülkelerinin kısıt anlaşmasına uyulması konusunda endişe duyduğuna dikkati çeken Okutur, "Verilerin alınmasında bazı gecikmeler yaşandığından üretim kısıntısına uyulup uyulmadığı hala tam olarak bilinemiyor. Suudi Arabistan ile Körfez ülkelerinin kısıntı kararlarına tamamen uyacağı ancak diğer ülkelerin karara kısmen uyumluluk göstereceği bekleniyor. OPEC harici ülkeler içinde sadece Umman'ın verdiği sözü eksiksiz tuttuğu görülüyor. Bu durum, ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının 2017 yılı başlarında 50, 2018 yılında ise kademeli olarak 60 dolara doğru yöneleceğine dair öngörümüzü korumamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Okutur, pek çok analistin petrol üretimindeki kısıntının 2017 yılı boyunca süreceğini düşündüğünü ve yılın ikinci yarısında artacak rafineri talebinin de katkısıyla fiyatlarda artış beklendiğini bildirdi.



Petrol piyasaları Çin'i yakından takip ediyor



Çin'in artan ham petrol ithalatının ocakta 36,4 milyon tona (8,57 milyon varil) ulaştığını ifade eden Okutur, Çin'in ham petrol ithalat hacminin de 2016'da rekor kırarak 381 milyon tona ulaştığını hatırlattı.



Okutur, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun (NDRC) Çin'in kömür üretim kapasitesini 2020 yılına kadar her yıl 800 milyon ton azaltmayı planlamasının, yabancı enerji kaynaklarına bağımlılığı daha da artırabileceğini belirtti.



Çin ekonomisinin, değişen politik ortamdan da oldukça etkilendiğini vurgulayan Okutur, şunları kaydetti:



"Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ülkenin yüzde 6,5'lik büyüme hedefinden uzaklaşabileceğine dair verdiği sinyaller ve Çinli üreticilerin rekabet güçlerinin azaldığına yönelik işaretler, kısa ve orta vadede Çin ile ticaret ortakları arasındaki dinamiklerin yakından izlenmesine yol açacak. Olası bir talep düşüşü enerji ve emtia değer zincirlerinde önemli şoklara yol açabileceğinden ham madde ihracatçısı ülkeler ve şirketler de Çin ekonomisini yakından takip edecekler."