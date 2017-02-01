Suudi Arabistan Fırkateynine Yönelik Saldırı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), önceki gün Yemen'in Hudeyde Limanı yakınlarında devriye görevi yürüten Suudi Arabistan'a ait fırkateyne yönelik intihar saldırısından derin kaygı duyduğunu bildirdi.



KİK Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, yaptığı yazılı açıklamada, KİK'nin, Hudeyde açıklarında devriye görevi yürüten Suudi Arabistan'a ait fırkateyne Husiler tarafından 3 bot ile intihar saldırısı düzenlenmesi ve Suudi denizcilerin hayatını kaybetmesinden derin kaygı duyduğunu belirtti.



Hedef alınan fırkateynin, Yemen'deki meşru yönetimin talebi sonrasında oluşturulan Koalisyon güçlerinin bir parçası olduğunu, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2216 sayılı 'Yemen'e silah kaçakçılığının engellenmesini' de öngören kararının uygulanması için görev yaptığını ve bu esnada saldırıya uğradığını ifade eden Zeyyani, saldırının "kaygı verici" olduğunu, Kızıldeniz'deki uluslararası seyrüseferleri ve özellikle de Kızıldeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin menfaatlerini tehlikeye attığını bildirdi.



KİK'nin, Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunu ve Yemen'e silah kaçakçılığının engellenmesi için attığı tüm adımlarda yanında olduklarını kaydeden Zeyyani, saldırıda hayatını kaybeden denizcilere Allah'tan rahmet, Suudi halkına ve devletine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.



Önceki gün, Kızıldeniz'de devriye görevi yapan Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerine ait bir fırkateyne Hudeyde Limanı'nın batısında Husiler tarafından 3 bot ile intihar saldırısı düzenlenmiş, olayda 2 asker hayatını kaybetmiş, 3 asker yaralanmıştı.