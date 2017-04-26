- Suudi Arabistan: "Esed gitsin, İran Ortadoğu'yu karıştırmayı bıraksın"



RİYAD - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr Moskova'da Rus meslektaşı Lavrov ile görüştükten sonra Riyad'ın Beşer Esed'in görevi bırakması gerektiğine inandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr Riyad'da yaptığı basın toplantısında Riyad'ın İran'ın Ortadoğu'yu karıştırmayı bırakmasını istediğini söyledi.

El Cubeyr Kazakistan'daki Rusya destekli barış görüşmelerine olumlu bir yorum yaparak, İran, Türkiye ve Rusya'nın sponsorluğundaki görüşmelerde katılımcı listesinin genişletilmesine gerek olmadığını söyledi.

Esed'in rolü konusunda Riyad ile Moskova arasında anlaşmazlıkların olduğunun çok iyi bilinmesine rağmen, Esed'i desteklemeyi bırakma çağrısına rağmen Moskova bu çağrıları reddederek onun geleceğini seçimlerle belirlenmesi gerektiğini söyledi. Lavrov, Suriye krizine çözüm bulunması söz konusu olunca aşılmayacak bir görüş ayrılığının bulunmadığını söyledi.