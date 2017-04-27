Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El-Cubeyr, Lavrov'la Görüştü
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil bin Ahmed el-Cubeyr, Suriye'nin bütünlüğünün korunması ve krizin siyasi yollarla çözülmesi konusunda Rusya ile hemfikir olduklarını ancak Beşşar Esed'in ülkenin geleceğinde rolü olmaması gerektiğini söyledi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil bin Ahmed el-Cubeyr, Suriye'nin bütünlüğünün korunması ve krizin siyasi yollarla çözülmesi konusunda Rusya ile hemfikir olduklarını ancak Beşşar Esed'in ülkenin geleceğinde rolü olmaması gerektiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'daki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cubeyr, Rusya ile siyasi ilişkileri karşılıklı saygı ve uluslararası kurallar temelinde geliştirdiklerini ifade etti.
Cubeyr, Lavrov ile Suriye konusunu detaylı şekilde ele aldıklarını belirterek, Suriye'nin bütünlüğünün korunması ve krizin siyasi çözümü konusunda Moskova ile aynı fikirde olduklarını kaydetti.
Rusya ile Esed'in geleceği konusundaki görüş ayrılığının devam edip etmediği yönündeki soru üzerine Cubeyr, "Suriye'de 500 bin kişinin ölümü ve milyonlarca kişinin ülkesini terk etmesinden sorumlu olan Esed'in ülkenin geleceğinde rolü olmaması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Cubeyr, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasını, kimyasal silah kullanımına karşı verilmiş dengeli bir cevap olarak değerlendirdiklerini aktardı.
"Hizbullah İran'ın takvimini yürütüyor"
Cubeyr, Hizbullah'ın Riyad'ın terör örgütü listesinde yer aldığına vurgu yaparak, "Hizbullah, Suriye, Irak ve diğer bölge ülkelerinde İran'ın gündemine göre hareket ediyor. Hizbullah'ın Suriye'de ve diğer ülkelerde yeri olmaması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.
Bir soru üzerinde Suudi Arabistan'ın Astana görüşmelerine katılımını değerlendiren Cubeyr, "Astana'da genellikle teknik görüşmeler yapılıyor. Katılımcı sayısının artırılması verimliliği düşürebilir. Biz bunu istemeyiz ancak üzerimize düşen bir rol olursa bunu değerlendirmeye hazırız." diye konuştu.
"Suriye konusunda aşılamayacak görüş ayrılığımız yok"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suudi Arabistan ile Suriye konusunda aşılamayacak görüş ayrılıkları olmadığını söyledi.
Suriye krizinin nasıl çözüleceğinin daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan kararla belirlendiğini aktaran Lavrov, bunun yolunun ise hükümet ile muhaliflerin görüşmesinden geçtiğini belirtti.
Lavrov, Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerin yükselişte olduğunu ifade ederek, ilişkileri geliştirmek için nükleer enerji alanı dahil birçok proje üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.
Ayrıca Lavrov, Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediklerini ve Suriye'de meşru hükümetin davetiyle bulunduklarını kaydetti.