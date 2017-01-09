Suudi Arabistan'dan Suriyeli Yetimlere Yardım

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :



Yardım dağıtımından detay

Suudi Arabistan Milli Yardım Komitesi Bölge Sorumlusu Dr. Bedir Abdurrahman Semhan ile röportaj Suudi Arabistan Milli Yardım Kampanyası tarafından Kilis'te yaşayan Suriyeli yetimlere yardım malzemesi dağıtıldı.



Suudi Arabistan Milli Yardım Komitesi Bölge Sorumlusu Dr. Bedir Abdurrahman Semhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların büyük bölümünü Öncüpınar ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildiğini, bir kısmının da Türkiye'de dağıtıldığını söyledi.



Kalan malzemeleri de Kilis'te yaşamını sürdüren ihtiyaç sahibi Suriyeli sığınmacılara dağıttıklarını anlatan Semhan, şöyle devam etti:



"Bugüne kadar Türkiye'deki fabrikalarda üretilen binlerce mont, kazak ve battaniyenin dağıtımını gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyetine, devlet olarak şükranlarımızı sunuyoruz, bize her türlü kolaylığı sağlıyorlar. Türkiye ile el ele inşallah kardeşlerimize yardım etmeye devam edeceğiz. Herkes biliyor ki Türkiye Cumhuriyeti muhteşem bir ülke. Türkiye sadece Suriyelilere değil, tüm dünyada nerede fakir bir ülke, mağdur ve muhtaç bir insan varsa onların yanında."



Konuşmanın ardından 100 civarında Suriyeli yetime kışlık giysi ve battaniyeden oluşan hediye paketleri dağıtıldı.