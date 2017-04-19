Suudi Arabistan'dan Suriye'ye Yardım

Suudi Arabistan merkezli yardım kuruluşu King Salman Center, Türk Kızılayı yardımıyla Suriye'nin Halep kentine bağlı İdlib bölgesine 6 tır dolusu yardım malzemesi gönderdi.



Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Operasyonu Ülke Alan Koordinatörü Kadir Akgündüz, Suriye İnsani Yardım Ülke Alan Koordinatörlüğünde düzenlenen basın toplantısında, 6 yılı aşkın süredir Suriye'deki insanlık dramına kayıtsız kalmayarak yardım operasyonunu sürdürdüklerini söyledi.



Bu kapsamda yardımlar konusunda her zaman elinden geleni yapan Suudi Arabistan'ın yeni bir yardıma daha imza attığını anlatan Akgündüz, yardımlar nedeniyle teşekkür ederek 6 tırlık yardım malzemesini Suriye'ye götürüp ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını kaydetti.



King Salman Center yetkilisi Nasser Al Subaie ise yardıma muhtaç insanlara Suudi Arabistan'ın yardımlarını ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.



Bu kapsamda hazırlanan 3 bin paket mutfak malzemesi, 3 bin paket hijyen malzemesi ve 6 bin paketten oluşan gıda malzemelerini Suriye'ye göndereceklerini anlatan Subaie, bu malzemelerin İdlib bölgesindeki 45 bin kişiye ulaştırılmasının hedeflendiğini vurguladı.



Açıklamaların ardından yardım malzemeleri basın mensuplarına tanıtılıp, gönderildi.