Suudi Arabistan'dan İran'ın Yeni Bağdat Büyükelçisine Tepki

Suudi Arabistan, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin danışmanı Tuğgeneral İyreç Mescidi'nin, İran'ın Bağdat Büyükelçisi olarak atanacağı yönündeki haberlere tepki gösterdi.



Suudi Arabistan Körfez İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve eski Bağdat Büyükelçisi Samir es-Sebhan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran, bir savaş suçlusunu, uluslararası alanda aranan bir ismi Irak Büyükelçisi olarak atıyor. Bununla beraber Suudi Arabistan'ın Erbil Konsolosluğunun kapatılmasını istiyor. Konuyla ilgili Iraklılardan ise bir açıklama duymuyoruz. İşte kuşatıcı gerçek egemenlik!" ifadelerini kullandı.



İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (ISNA) yayınladığı habere göre, "İran'ın Bağdat Büyükelçisi Hasan Danayifer'in yerine Süleymani'nin danışmanı Mescidi'nin atandığı" ileri sürüldü.



Söz konusu atamayla ilgili henüz İran ve Irak'tan resmi bir açıklama yapılmadı.