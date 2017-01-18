Suudi Arabistan'dan Astana Görüşmelerine Destek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin Suriye konusunda bu ay Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması beklenen görüşmeleri desteklediğini belirtti.



İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 47'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Cubeyr, ülkesinin Suriye konusunda bu ay yapılması kararlaştırılan Astana görüşmelerini desteklediğini ifade etti.



İran'ı teröre destek vermek ve bölge ülkelerinin iç işlerine karışmakla suçlayan Cubeyr, birçok ülke ve Suudi Arabistan'ın, İran'ın 12 yıl boyunca uranyum zenginleştirmesinden ve elinde bu gücü bulundurmasından dolayı nükleer anlaşma konusunda endişeli olduklarının altını çizerek, "İran'a nükleer silah geliştirme denemeleri yapmadığı konusunda güveniyor muyuz? Sanıyorum bu güven yok." ifadelerini kullandı.



Cubeyr, "Dünyanın, teröre desteği, balistik füze anlaşmasını ihlali ve bölge ülkelerinin iç işlerine karışması konularında İran'a hesap sormakta ciddi olmasını ümit ediyorum." dedi.



Ülkesinin Birleşmiş Milletler'in (BM) 2254 sayılı kararı ve Cenevre 1 anlaşmasına göre Suriye konusundaki görüşmeleri desteklediğini yineleyen Cubeyr, Astana görüşmelerinde tüm Suriye'de ateşkes sağlayacak bir mekanizmanın ortaya konmasının hedeflendiğini aktardı.





Cubeyr ayrıca, ABD'nin Donald Trump döneminde terör örgütü DEAŞ'ı bitirmek ve İran konusunda ciddi çabalar içinde olmasını umduğunu kaydetti.



Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde 30 Aralık'ta Suriye'de çatışan taraflar arasında ateşkes mutabakatı imzalanmış ve Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23 Ocak'ta siyasi müzakerelerin yapılması kararlaştırılmıştı.



Tahran yönetimi ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanan anlaşma uyarınca, İran'ın nükleer programında kısıtlamalara gitmesi karşılığında ambargoların kaldırılması öngörülüyordu. Trump'ın başkan seçilmesiyle anlaşmanın uzun ömürlü olmayacağı yorumları yapılıyor.