Suudi Arabistan'daki Üst Düzey Görev Değişiklikleri

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından imzalanan, aralarında ülkenin İstihbarat Başkan Yardımcısı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve bazı bakanların görevlerinden alınarak, yerlerine yeni atamaların yapıldığı 40'tan fazla kraliyet kararnamesi yayımladı.



Geçen yıl Eylül ayında ekonomik kriz nedeniyle iptal edilen 51 maddelik sosyal hak ve ek ödemelerin kraliyet kararnamesiyle tekrar geri getirilmesi halk tarafından sevinçle karşılandı.



Alınan Ekonomik kararlar hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ekonomi uzmanı Muhammed el-Amran, geçen yıl 35 - 40 dolar seviyesine düşen petrolün varil fiyatının 55 - 60 dolar seviyesine yükseldiğini, bu nedenle hükümetin piyasalarda yaşanan durgunluğun giderilmesini hedefleyerek söz konusu kararların alındığını ifade etti.



Alınan kararlar ile piyasaya nakit girişinin sağlanacağını ve tüm sektörlerde yaşanan durgunluğun atlatılacağını kaydeden Amran, 2030 hedeflerine ulaşılması için alınan tedbirlere devam edileceğini ve ekonomik kararların piyasayı daha fazla canlandırarak olumlu sonuçlar meydana getireceğini dile getirdi.



Alınan kararla Kral Selman'ın ailesini devlet kademelerinde yerleştirdiği öne sürüldü. Kral ailesinden, 32 yaşındaki Emir Halid bin Selman Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğine, Emir Abdulaziz bin Selman Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanlığına, Savunma Bakanı Müsteşarı olan ve Koalisyon sözcülüğü görevini yürüten Tuğgeneral Ahmed Hasan Asiri, görev süresi dolan İstihbarat Başkan Yardımcılığına atandı.



Suudi Arabistan'da terörle mücadeleden sorumlu İçişleri Bakanı ve Birinci Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'ten bağımsız olarak Kraliyet divanına doğrudan bağlantılı Güvenlik Konseyinin kurulması ve başkanlığa dışarıdan bir kişi olan Muhammed Gafili'nin getirilmesi, ülkenin iç siyasetinde yaşanan değişimleri ortaya koydu.



Üst düzey görev değişikliklerinin bir diğeri olan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın değiştirilmesini iç siyasi dengeler dışında Yemen'de Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarına karşı 26 Mart 2015'ten beri hükümet güçlerine destek amacıyla yürütülen operasyonlarla bağlantılı olduğu ifade edildi.



Görevden alınarak hakkında soruşturma başlatılan Sosyal İşler Bakanı Halid bin Abdullah'ın bir süre önce ilkokul mezunu oğlunu net 21 bin riyal (5 bin 600 dolar) gibi bir ücret karşılığında işe almasıyla ilgili sosyal medyada yayınlanan belge sonucunda gündem olmuştu. Suudi Arabistan'ın 'Nezahe' adlı devlet inceleme kurulunun bakan hakkında gerekli incelemeyi yaparak kraliyet divanına sunması ardından görevden alındığı öne sürüldü.



Kraliyet divanı, dün gece alınan yeni kararname ile Yemen'de Husilere yönelik savaşta aktif görev yapan askeri ve güvenlik personeline iki maaş ikramiye ödenmesini kararlaştırdı.