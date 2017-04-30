Suudi Arabistan'daki Terör Saldırıları

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Medine kentindeki Mescid-i Nebevi yakınlarında geçen temmuz ayında düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantısı olduğu belirtilen 46 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur et-Turki, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan basın açıklamasında, geçen ocak ayında Cidde kentinde En-Nesim mahallesinde bir daire ile ikincisi barınak ve patlayıcı imalathanesi olarak kullanılan El-Harazat mahallesindeki bir dinlenme alanına düzenlenen baskının soruşturması kapsamında olayın diğer terör suçlarıyla doğrudan ilişkisi olduğuna ilişkin sonuçlara ulaşıldığını aktardı.



Mescid-i Nebevi yakınlarındaki saldırıda intihar eylemcisinin kullandığı patlayıcıların Harazat terör hücresiyle bağlantısı olduğunu kaydeden Turki, söz konusu terör hücresiyle geçen temmuz ayında Süleyman Fakıh Hastanesi otoparkındaki bombalı saldırı arasında da bağlantı tespit edildiğini söyledi.



Turki ayrıca, Harazat terör hücresi soruşturması kapsamında emniyet teşkilatına teslim olmak isteyen bir örgüt militanının infaz edildiği bilgisine de ulaşıldığını belirterek, infaz edilen örgüt elemanının daha sonra Harazat terör hücresine getirilerek gömüldüğünü kaydetti. Turki, soruşturma kapsamında ulaşılan cesede yapılan otopsi işleminden sonra şahsın, güvenlik güçleri tarafından aranan Suudi Arabistanlı Salim Yeslim es-Sairi olduğunun anlaşıldığını dile getirdi.



Soruşturma kapsamında terör faaliyetleriyle bağlantılı iki kişinin Cidde'de El-Mahayid mahallesinde terör hücresi mensuplarının barınması ve patlayıcı yapımı için bir ev ile dinlenme alanı kiraladığı daha sonra da bu kişilerin Harazat mahallesine intikalinin ortaya çıktığını kaydeden Turki, söz konusu 2 kişinin yakalandığını aktardı.



Turki, soruşturma kapsamında şu ana kadar Mescid-i Nebevi yakınlarında geçen temmuz ayında düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantısı olduğu belirtilen terör hücresi mensubu 46 kişinin gözaltına alındığını ifade ederek, gözaltına alınanların 32'sinin Suudi Arabistan vatandaşı, 14'ünün ise Pakistan, Yemen, Afganistan, Mısır, Ürdün, Sudan uyruklu olduğunu kaydetti.



Gözaltına alınanların terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğu belirtiliyor.



Suudi Arabistan'ın kutsal kenti Medine'de, 4 Temmuz 2016'da Mescid-i Nebevi yakınındaki bir güvenlik noktasını hedef alan intihar saldırılarında aralarında güvenlik güçleri ve sivillerin olduğu 6 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.