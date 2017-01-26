Suudi Arabistan'da Yağmur Duası

Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz'in talebiyle halk ülke genelinde yağmur için namaz kıldı ve dua etti.



Kralı Selman'ın çağrısı üzerine başta Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere olmak üzere ülke genelinde emirler ve üst düzey devlet yetkililerinin de katılımıyla yağmur duası edildi, namaz kılındı.



Kabe'de, Mescid-i Haram (Kabe) İmam Hatibi Abdurrahman es-Sudeys tarafından yağmur namazı kılındı. Sudeys, namazın ardından yaptığı yağmur duasında, cemaate, Allah'tan korkmalarını, kötülük ve günahları terk ederek tövbe etmelerini isteyerek yapılan günah ve kötülüklerin rahmeti geciktirdiğini ifade etti.



Medine-i Münevvere'de ise yağmur namazını Mescid-i Nebevi İmam Hatibi Dr. Abdullah bin Abdurrahman el-Begeycan kıldırdı. Namazdan sonra yaptığı duada Begeycan, yağmurun kesilmesine, Allah tarafından verilen nimetlere şükür edilmemesi ve günah işlenmesinin neden olduğunu, yaşanan kıtlığın son bulması ve yağmurun yağması için günah ve hatalardan tövbe ederek dua edilmesi, hayırlı işler yaparak kötü amellerden uzak durulması gerektiğini dile getirdi.



Bu yıl Suudi Arabistan'a yağmurun çok az yağması nedeniyle Kral Selman, ilki kasım ayında olmak üzere iki sefer halkın yağmur duasına çıkmasını talep etmişti.



Körfez ülkelerinde her yıl en az bir defa yağmur duasına çıkılırken Suudi Arabistan'da yılda birkaç defa başta Kabe ve Mescid-i Nebevi'de olmak üzere ülke genelinde yağmur duası yapılıyor ve yağmur namazı kılınıyor.