Suudi Arabistan'da Terör Operasyonu

Suudi Arabistan'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda biri "tehlikeli" olarak adlandırılan terör örgütü DEAŞ mensubu iki teröristin öldürüldüğü bildirildi.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur et-Turki, emniyet güçlerince aranan ve "tehlikeli" olarak adlandırılan Tayi bin Salim es-Sayari ile beraberindeki bir kişinin yakalanması için başkent Riyad'ın kuzeyinde yer alan Yasemin Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlediğini aktardı.



Patlayıcı madde imalatı için kullanılan evde bulunan teröristlerin teslim ol çağrısını reddederek polise yoğun şekilde ateş açtığını ve kaçmaya çalıştığını belirten Turki, teröristlerin "bomba düzenekli yelek" giydiklerini ve polisin hızlı müdahalesi sonucu bir facianın önlendiğini ifade etti.



Turki ayrıca evde ele geçirilen bomba düzenekleri ile el yapımı bombaların imha edildiği bilgisini verdi.