Suudi Arabistan'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Suudi Arabistan'daki oy verme işlemi sona erdi.



Suudi Arabistan'da yaşayan Türk seçmenlerin, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda cuma günü başlayan oy verme işlemleri, bugün saat 21.00 itibarıyla son buldu.



AK Parti Suudi Arabistan Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Enver Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Riyad'da 3 bin 71, Cidde'de ise 5 bin 251 olmak üzere toplam 8 bin 322 kişinin oy kullandığını belirtti. Geçen yıllardaki seçimlere göre yüksek katılım sağlandığını aktaran Yılmaz, "Suudi Arabistan'da kayıtlı olan 25 bin 743 kişinin yaklaşık yüzde 30'u, sandık başına gelerek iradelerini sandığa yansıttı." dedi.



Yılmaz, geçen seçime göre oy kullanacak seçmen sayısında azalma olmasına karşın, anayasa değişikliği halk oylaması için oy kullanan vatandaş sayısında yüzde 25'lik artış görüldüğünü söyledi.



Suudi Arabistan'da iki seçim bölgesinde kullanılan oylar hafta içinde Türkiye'ye gönderilecek.